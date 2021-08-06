Orman yangınlarında son durum: 6 ilde alevlerle mücadele sürüyor

Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 44 ilde 191 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 13 yangın devam ediyor.

Ülke çapındaki yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi verdi.

Muğla'da 7, Antalya'da 2, Adana, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, "'Ormanın Kahramanları'nın 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografiğe göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ORMAN YANGINLARINDA İL İL SON DURUM

MUĞLA

-Muğla'nın Menteşe ilçesinde Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisindeki yerleşim yerinde yaşayanlar, ekipler tarafından uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Aracı olmayan vatandaşların tahliyesi de ekipler tarafından sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ ÇEVRESİNDE TEDBİRLER ARTIRILDI

-Muğla’nın Milas ilçesinde günlerdir devam eden orman yangını, gece etkisini artırdı. Yangının yaklaştığı Yeniköy termik santrali çevresinde tedbirler artırıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri alevlerin santrale ulaşmasını engellemek için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Gürceğiz, Akçakaya ve Fesleğen mahalleleriyle birlikte Bayır, Habipler ve Bağdam mahalleleri de tahliye edildi.

Evini terk etmek istemeyen bazı vatandaşlar jandarma tarafından ikna edildi.

- Muğla Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce (KIYEM), karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

- Muğla Kozağaç'ta yangın yeniden alevlendi. Bölgeden gelen son haberlere göre alevler İkizler mahallesine doğru ilerliyor.

- Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı.

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı. İşçilerden 2'sinin tedavisi ayakta yapıldı. Diğer 2 işçi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KÖYCEĞİZ'DE BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.

Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

ANTALYA

- İbradı, Alanya, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlar sürüyor. Bayır, Güzelbağ, Alara, Susuzköy ve Karaisa Mahallelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

- Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarının kontrol altına alındığı bölgelere tedbiren tahliye edilen vatandaşlar dönüşlerini sürdürüyor.

AYDIN

- Karacasu ilçesinde 3 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor. Yangını söndürme çalışmalarına yüzlerce vatandaş, çok sayıda arazöz, su tankerleri ve beton mikserleriyle katkı sunulurken, bölge halkı ellerine aldıkları kazma ve küreklerle çalışmalara katılıyor

ISPARTA

- Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

DENİZLİ

- 2 Ağustos'ta Buldan ilçesine bağlı Türlübey mevkisinde, 3 Ağustos'ta Tavas ilçesine bağlı Pınarlık mevkisinde ve dün Buldan ilçesine bağlı Karaköy mevkisinde çıkan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı.

- Güney ilçesindeki yangına müdahale ise sürüyor.