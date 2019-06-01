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  3. 01 Haziran 2019 13:13

Ormanda böyle yakalandılar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları operasyonda 2 günde 168 kaçak ve 4 organizatör yakaladı.

Ormanda böyle yakalandılar
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Tekirdağ’da Jandarma'nın yaptığı uygulamalarda 2 günde 168 kaçak yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Süleymanpaşa ile Marmara Ereğlisi, Ergene ve Saray ilçelerinde yaptıkları uygulama ve kontrollerde, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 168 kaçağı yakaladı. Olayla ilgili yasa dışı insan ticareti yapan A.Ü., G.Y., K.Y. ve S.O.A. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca kaçak göçmenleri taşıyan 4 kara aracına el konuldu.

İHA

tekirdağ , orman
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