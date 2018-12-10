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  3. 10 Aralık 2018 19:46

''Ormanın hayaleti'' Kars'ta görüntülendi

Kars'ta yürütülen çalışmalarda gece avlandığı için gündüz görülmesi zor olan "Kafkas vaşağı" tespit edildi.

''Ormanın hayaleti'' Kars'ta görüntülendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kuzey Doğa Derneği görevlilerince yürütülen çalışmalarda, gece avlandığı için görülmesi çok  zor olan nesli tehlike altındaki "Kafkas vaşağı" tespit edildi.

Kars Sarıkamış ilçesindeki birçok yabani hayvanın yaşadığı Sarıkamış  Ormanları, nesli tehlike altındaki vaşaklara da ev sahipliği yapıyor.

Yörede yaban hayatına ilişkin araştırma ve çalışmalar yapan Kuzey Doğa  Derneği görevlileri de Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması  Projesi kapsamında vaşaklarla ilgili çalışma başlattı.

Bu çerçevede ilçedeki ormanlara yerleştirilen fotokapanları toplamak  için araç ile araziye giden görevliler,  soğuk iklimi seven bir Kafkas vaşağına  rastladı. Görevliler, Kafkas vaşağını kamera ile kayıt altına aldı.

Görevlilerin çalışmaları sonucu hem nesli tehlike altında olan Kafkas  vaşağı hem de Avrasya vaşağının Sarıkamış'taki ormanlarda yaşamını sürdürdüğünü  belirledi.

Ayrıca söz konusu proje çerçevesinde görevlilerce yakalanan 9 vaşak da  yaşamları hakkında detaylı bilgi elde edilmesi ve korunmaları amacıyla uydu  vericisi takılarak izlemeye alındı.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması  Projesi kapsamında Sarıkamış Ormanları'nda nesli tehlike altında olan vaşaklarla  ilgili yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"DOĞADA İLK DEFA VAŞAK GÖRDÜK" 

Çoban, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bölgede ve Sarıkamış'ta  Kafkas vaşağının olmadığının bilindiğini belirterek, "Dernek olarak  gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Sarıkamış'ta hem Kafkas vaşağının hem de Avrasya  vaşağının olduğu ortaya çıktı. Bu da literatüre yeni eklenen bilgiydi. Doğu  Anadolu Bölgesi'nde başka bir yerde Kafkas vaşağı yaşadığına ilişkin bir veri  yok." dedi.

Sarıkamış Ormanları'ndaki foto kapanları toplamak için araziye  çıktıklarını anlatan Çoban, "Ormana yerleştirdiğimiz fotokapanları toplarken çok  iyi ve güzel bir olayla karşılaştık. Nesli tehlike altında olan bir Kafkas vaşağı  arabamızın önünden yavaşça ve sakince geçti. Biz de bunu kaydetme şansı bulduk.  Bugüne kadar Sarıkamış Ormanlarında 9 vaşak yakalayıp uydu vericisi taktık ve  bunları izlemeye aldık. Ama ekip olarak bugüne kadar doğada ilk defa vaşak  gördük, diğerlerini yakalamıştık. O da bizim için heyecan vericiydi." diye  konuştu.

 "ORMANIN HAYALETİ" 

Vaşakların aslında ormanın hayaleti olarak adlandırıldıklarını ifade  eden Çoban, "Vaşaklar geceleri avlanırlar gündüzleri dinlenirler ve görülmesi çok  zor canlılardır. Sadece foto kapanlarla bizim bugüne kadar tespit edip  yakaladığımız bir canlıydı ama ilk defa Kafkas vaşağını kendi gözlerimizle de  görüp doğada onun fotoğrafını ve videosunu çekme şansı bulduk." ifadesini  kullandı.

 "YİYECEKLERİ FAZLA ŞEY KALMAMIŞ, KİLOLARI DÜŞÜK" 

Çoban, Sarıkamış'ta bir vaşağa ilk kez 2013 yılında verici takıldığını  anlatarak, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ta aslında vaşakların yiyeceği, avlayacağı çok fazla şey  kalmamış. Özellikle Kızıl geyikler buradan gitmiş, karacanın popülasyonu çok  azalmış. Onun için Sarıkamış'taki vaşakların kilolarının küçük, sayılarının da az  olmasının en önemli sebebinin doğal besinlerinin sayısındaki azalmadan  kaynaklandığını tahmin ediyoruz ama şu anda izlemeye devam ettiğimiz vaşaklar  burada yaklaşık 150 kilometrekare alan kullanıyor. İlk yakaladığımız 'Işık'  isimli vaşağı 2013 yılında takip etmeye başlamıştık ve o Kars'a gidip geldi.  Diğer yakaladığımız vaşaklar ise ormanlardan dışarı fazla çıkmıyor."

AA

ormanın hayaleti , kars , kars vaşağı
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