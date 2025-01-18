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Ormanların gizemli canlısı fotokapana yakalandı

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Anadolu yaban hayatının az bilinen türlerinden karakulak, Burdur'da yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye'de nesli tehlike altındaki karakulağın korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin güneybatısında nadir rastlanan karakulak görüntüleri, farklı zamanlarda kentteki fotokapanlara yansıdı. Fotokapana yansıyan gece ve gündüz görüntülerinde su içen, arazide yiyecek arayan karakulak görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, "Ancak bu konuda herkesin duyarlı olması son derece önemli. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan doğayı koruma, özellikle de karakulak türümüzü koruma konusunda hassas olmasını, zarar verenler olursa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber vermelerini rica ediyoruz" dedi

Anadolu yaban hayatının az bilinen türlerinden karakulak, Burdur'da yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

DHA

Etiketler Burdur fotokapan karakulak
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