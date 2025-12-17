Orta hasarlı binalar için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Afet sonrası bina hasar tespitine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, orta hasarlı binalar 1 yıllık süre içerisinde yıkılacak.

Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın hazırladığı yönetmelik ile hasar tespit sonuçlarının bildirimi, ilanı, binaların boşaltılması ve yıkım işlemlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre; afet sonrası orta hasarlı binalar, ilk hasar tespit ilanı, itiraz varsa itiraz hasar tespit ilanı, idari yargı kararı varsa bu tarih, güçlendirme için yapı ruhsatı alındıysa ruhsat tarihi dikkate alınarak 1 yıllık süre içerisinde yerel düzey afet enkaz kaldırma grubu koordinasyonunda yıktırılacak.

Ortak taşıyıcı sisteme sahip olduğu halde hasarı farklı derecelendirilen binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin de değişiklik yapıldı. Hasar tespiti bulunmayan bina veya bağımsız bölümlerle ilgili talepler işleme konulmayacak. Bu tür taleplerin işleme konulabilmesi için tüm bina veya bağımsız bölümlerin hasar tespitinin daha önce yapıldığına ilişkin düzenlenen ilk/itiraz hasar tespit raporları, afet tarihinde çekilmiş fotoğraflar ile bina veya bağımsız bölümlerin ortak taşıyıcı sisteme sahip olduğunu ispatlar nitelikteki imzalı ve onaylı belgelerin ve başvuru formunun sunulması zorunlu olacak.

Yönetmelikteki değişiklikler, 22 Aralık 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

DHA