Ortak aday tartışmalarına Ali Babacan'dan yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “ortak aday” tartışmaları üzerine konuştu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HaberTürk Gündem'de Serap Belet ile Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı ve seçimlere ilişkin konuştu. Ortak aday tartışmaları üzerine de açıklamalarda bulunan Babacan, "Altı genel başkandan her birisi zaten doğal aday” dedi.

Babacan, "Sayın Kılıçdaroğlu ‘Benimle misiniz?’ çıkışını yaptığında Sayın Akşener ‘Kazanacak aday’ dedi. Yayınımızda partinizden İdris Şahin vardı ve Sayın Akşener’in bu açıklamasından memnun olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun aday açıklamalarından rahatsızlık duyuyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bu herkesin özgürlük alanıdır. Ben de ‘altılı masada eğer ortak bir aday konusunda mutabakat olmazsa ben DEVA Partisi’nin cumhurbaşkanı adayıyım’ dedim. Defalarca söyledim bunu.”

“HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN”

Babacan, ortak aday tartışmaları üzerine ise şunları söyledi:

“Altı genel başkandan her birisi zaten doğal aday. Altı parti de uygun görürse, Sayın Babacan ortak adayımız olsun derse bunu gayet iyi yaparız. Mesele ne yapacağımız. Ne yapacağımız konusunda mutabakat olmadan çok riskli bir süreç başlar Türkiye’de. Biz en iyi adayı buluruz. Ülkenin insan kaynağı cevheri çok geniş. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘Benimle misiniz?’ çıkışını biz parti içerisine yönelik okuduk. CHP farklı bir helalleşme süreci yaşıyor. 99 yıllık bir partiden bahsediyoruz. O geçmişte neler neler var. Biz geçmişleriyle beraber otursak anlaşamayız, 10 dakikada CHP ile masadan kalkarız.

Helalleşme çabasını ben şöyle okuyorum: Herkesin hatası olabilir, geçmişte de hatalar olabilir ama o hatalardan biz ders aldık. Gelin Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili ortaklaşalım. Parti içinde farklı görüşler olabilir. Zamanında ya da hala partiyi destekleyen Sayın Akşener’in de şikayet ettiği kesimin farklı hayalleri de olabilir. ‘Biz niye altılı masaya oturduk?’ diyebilirler. O zaman buyursunlar. Böyle bir iddiası olan varsa buyursun. Yalnız başına girsinler seçime. 2018’de ne oldu? Ortak aday çıkaramadılar da ne oldu? 5 yıl kaybetti Türkiye. Keşke 5 yıl yerinde saysaydı. 10 yıl geriye gittik. Sürekli milli gelirimiz düştü, baskı ortamı arttı. Ortak aday tartışması yapanlar 2018’e bakıp ders alsınlar. İttifak kurdular da ne oldu seçimi kaybetmediler mi? Şu anda öyle bir lüks yok. Herkes aklını başına alsın. Kimse hayal peşinde koşmasın. Kimse o eski ideolojilerinin etkisi altında rüyalar görmesin. Bu iş ya beraber olacak ya hiç olmayacak.”