Ortalığı karıştıran iddia: FETÖ elebaşı Gülen Türkiye'de mi?

Güvenlik kaynakları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği iddiasını yalanladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.