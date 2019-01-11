Ortaokul öğrencisinden Nihat Hatipoğlu'na şeytan sorusu

ATV'de yayınlanan “Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor” başlıklı programın son bölümünde, İstanbul Kağıthane’deki Yaşar Doğu Ortaokulu’ndan canlı yayın yapıldı.

Daha önce de aynı okuldan canlı yayın yapılan programda, ortaokul öğrencileri, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na sorular yönelttiler. Öğrenciler Hatipoğlu’na, “Allah neden şeytanı başımıza koydu”, “Ezan neden huzur verici”, “Çocukların sevabı büyüklerin sevabının kaç katıdır”, “Allah’ın selamını almazsak ne olur? ” ve "Allah bir insanın özrünü kaç kere kabul eder" şeklinde sorular yöneltti.