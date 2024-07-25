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OSB'lerde elektrik düzenlemesi

OSB'lerde elektrik düzenlemesi
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Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri'nde elektrik piyasası faaliyetlerinin esasları netleştirildi. Bu düzenlemeler, bu bölgelerdeki işletmelerin elektrik tüketimi, üretimi ve dağıtımıyla ilgili yeni kuralları kapsıyor.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgeleri'nde gerekli şartı sağlayan şirketler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) elektrik üretim ve dağıtım lisansı alarak faaliyette bulunabilecek.

EPDK'nin "Organize Sanayi Bölgelerinin ve Endüstri Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

​​​​​​​Yönetmelik kapsamında, organize sanayi bölgeleri ile "Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"a göre kurularak tüzel kişilik kazanan endüstri bölgesi ile özel endüstri bölgesinden sorumlu tüzel kişilerin dağıtım ve/veya üretim lisansı alarak elektrik piyasasında faaliyette bulunmak istemeleri halinde, gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'na göre kurulan OSB'lerden belirlenen şartları sağlayanlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın, EPDK'den OSB üretim ve/veya OSB dağıtım lisansı alarak onaylı sınırları içinde üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilecek.

Ayrıca, Endüstri Bölgeleri Kanunu'na göre kurularak tüzel kişilik kazanan endüstri bölgelerinden sorumlu tüzel kişilerden gerekli şartları sağlayanlar, EPDK'den söz konusu lisansı alarak faaliyette bulunabilecek.

Söz konusu bölgelerde sorumlu tüzel kişiye lisanslar bir defada en çok 49 en az 10 yıl için verilecek ve EPDK'den her faaliyet ve aynı faaliyetin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı lisans alınacak.

Etiketler OSB elektrik düzenleme
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