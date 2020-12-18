Osman Kavala hakim karşısına çıkıyor

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Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Osman Kavala daha önce tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyasından bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
Gezi davasında beraat edip, tahliye edildiği gün, daha önce tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyasından tutuklanan iş insanı Osman Kavala'nın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün saat 13:30'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.
'Casusluk' iddiasıyla yargılanan Osman Kavala 3 yılı aşkın bir süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
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