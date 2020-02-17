Osman Kavala için Twitter’da kampanya

Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlanan Kavala, 19 Ekim 2017’de gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. 838 gündür cezaevinde bulunan Kavala dahil 16 sanığın yargılandığı davada, 6 Şubat’ta savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklanmıştı.

Mütalaada Kavala dahil üç kişi için ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar için çeşitli oranlarda ceza istenmişti.

Davanın bir sonraki duruşması 18 Şubat Salı günü yapılacak. Duruşmada sanıkların savunmaları alınacak. Duruşmada öncesi Twitter’da bazı gazeteci, siyasetçi ve kurumlar, yargılananlara destek mesajları paylaştı.