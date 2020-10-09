Osman Kavala: ''İddianame yasa dışı''

İddianame yasa dışı

İş insanı Osman Kavala, kendisi hakkında yeni hazırlanan iddianameye tepki gösterdi: "İddianame yeni bir somut delil içermeden, beraat kararı verilen Gezi dosyasına dayandırılıyor. Bu iddianame keyfi ve yasa dışıdır."

09 Ekim Cuma 2020 Saat: 10:36





Google Haberlere Abone olDUVAR - Hakkında yeni iddianame hazırlanan ve 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıl hapis cezası istenen iş insanı Osman Kavala, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili açıklama yaptı.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Osman Kavala'nın avukatları Deniz Güneş ve Tolga Aytöre aracılığıyla kendisine gelen açıklamayı TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu programda paylaştı.

Kavala kendisine yönelik suçlamalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İddianame yeni bir somut delil içermeden, beraat kararı verilen Gezi dosyasına dayandırılıyor. Baz istasyonlarının delil vasfında olmadığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararında da belirtildi. Yine iddianamede yer alan casusluk suçlaması, yasada yer alan hukuki tip ve tanıma uygun değil. Bu iddianame keyfi ve yasa dışıdır."

Yeni iddianamede Osman Kavala ve akademisyen Orta Doğu uzmanı Henri Jak Barkey şüpheli sıfatıyla yer alıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın hazırlanan ve İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 64 sayfalık iddianamede, “Kavala’nın Barkey’in Türkiye’deki casusluk eylemlerine yardım ettiği ve birlikte faaliyet yürüttükleri” ileri sürüldü.

İki ismin de TCK 309. maddesi kapsamındaki “cebir, şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” ve TCK 328. maddesindeki “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme suçları”ndan cezalandırılması istendi.