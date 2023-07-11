Osman Kavala'dan Yargıtay'a tepki

Gezi Parkı olayları tutuklusu Osman Kavala, Yargıtay Başsavcılığı'nın yayınladığı tebliğnameye tepki gösterdi.

Gezi tutuklusu Osman Kavala, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine tepki gösterdi.

Kavala, "Yargıtay Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu tebliğname daha vahim iftiralar içermektedir, hukuk ilkeleri daha açık bir biçimde çiğnenmiştir" dedi.

2079 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Kavala, osmankavala.org'da yayımlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu tebliğname daha vahim iftiralar içermektedir, hukuk ilkeleri daha açık bir biçimde çiğnenmiştir.

Savcılığa göre, suç işlendiğine dair delil yokluğunda dahi, mahkeme, kişinin suç işleme niyeti taşıdığına kanaat getirip mahkumiyet kararı verebilir. AİHM ilke ve kararlarına da tamamen aykırı olan, ceza hukukunda niyet okuma anlayışının, Yargıtay düzeyinde ifade bulması ülkemiz için tehlikeli bir gelişmedir."