Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.44'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
DHA
