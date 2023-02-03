Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de saat 14.00'te merkez üssü Düziçi ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.95'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk ihbarı yapılmadığı öğrenildi.
#DEPREM: Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 14.05’te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 3, 2023
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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