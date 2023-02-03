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Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye'de saat 14.00'te merkez üssü Düziçi ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.95'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk ihbarı yapılmadığı öğrenildi.

Etiketler deprem deprem oldu büyük deprem osmaniye
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