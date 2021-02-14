  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Şubat 2021 11:09

Osmaniye'de acı olay! Karı koca birer gün arayla koronavirüse yenik düştü

Osmaniye’de koronavirüs tedavisi gören Mustafa ve Yurdagül Okuşluğ çifti birer gün arayla koronavirüse yenik düştü.

Osmaniye'de acı olay! Karı koca birer gün arayla koronavirüse yenik düştü
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Selimiye Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Okuşluğ ile Yurdagül Okuşluğ çifti koronavirüse yakalandı. Bir süredir evlerinde izole olan çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan çift solunum yetmezliği nedeniyle birer gün arayla hayatını kaybetti.
Mustafa Okuşluğ’un Selimiye Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

Osmaniye , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM