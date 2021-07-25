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Osmaniye'de korkutan bir deprem daha

Osmaniye'de korkutan bir deprem daha

Osmaniye Düziçi'nde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 20.57’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Düziçi'nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.

Etiketler osmaniye deprem kandilli deprem oldu
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