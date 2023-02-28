Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraşta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede 10 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Son deprem Osmaniye'de meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.93 kilometre olarak ölçüldü.