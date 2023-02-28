  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'de korkutan deprem

Güncelleme:

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraşta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede 10 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Son deprem Osmaniye'de meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.93 kilometre olarak ölçüldü.

 

 

Etiketler osmaniye deprem kadirli son deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremden günler sonra korkunç görüntü
Depremzede kendisine verilen yastıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Tarihi karar: İstanbul'da 1.5 milyon konut taşınacak
AFAD görevlisi kadın enkazın başında isyan etti
Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı!
Dolar barajda, Euro ve altın düşüşte
Kız öğrenci minibüsten düştü, şoför yola devam etti
Deprem anına ait korkunç görüntüler! Yol böyle yarıldı
Türkiye bu iddiayı konuşuyor: ''Erdoğan'dan Soylu'ya fırça''
Malatya bir kez daha depremle sarsıldı