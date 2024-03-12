Osmaniye'de korkutan deprem
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Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu.
Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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