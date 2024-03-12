Osmaniye'de korkutan deprem

Türk savunma sanayisinin gurur günü: MİDLAS ilk kez füze ateşledi

Galatasaray ile Fenerbahçe'den Süper Kupa için alkışlanacak karar

Harvard'da derslere konu olan Türk şirketi iflas etti

47 yıldır muhtarlık yaptığı mahalle için yeniden aday oldu