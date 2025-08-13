Osmaniye'de korkutan deprem

AFAD, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.45 sıralarında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 5,12 kilometre olarak ölçüldü.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

