Osmaniye'de peş peşe deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de saat 13.35'te merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18,97 kilometre derinlikte olan deprem, Kadirli ve Kozan ilçelerinde de hissedildi.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6,98 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Osmaniye'de dün saat 12.47'de, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmamıştı.