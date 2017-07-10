Osmaniye'de PKK saldırısı ! 5 havan mermisi düştü

Osmaniye'nin merkez Gebeli Mahallesi'ne Amanos Dağı'ndan teröristlerce 5 havan mermisi atıldı.



Saat 12.00 sıralarında Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nın da bulunduğu merkez Gebeli Mahallesi'nde patlama sesi geldi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye 2 havan mermisi atıldığı belirlendi. Amanos Dağı eteğindeki Çardak Köyü'nün üst kısmından terör örgütü PKK'lılar tarafından atıldığı değerlendiren havan mermileri Garnizon Komutanlığı'na yakın bir bölgeye düştü. Özel harekat ekipleri bölgede operasyona başladı.





GARNİZON KOMUTANLIĞI'NA DA 3 HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Osmaniye'de PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili operasyonlar devem ederken, Garnizon Komutanlığı'na da 3 havan mermisi düştüğü belirlendi. Amanos Dağı'ndaki 2 PKK'lı tarafından yapılan saldırının ardından yapılan incelemede, komutanlık binasının yakınındaki sokakta 2, komutanlık içindeki eğitim alanına da 3 havan mermisi isabet ettiği bildirildi.

Eğitim alanı ve sokakta kimsenin olmaması nedeniyle saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. Drone ile havadan saptanan 2 PKK'lı teröristin yakalanması için bölgeye Özel Harekat Timleri sevk edildi.









