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  3. 29 Ekim 2018 20:18

Osmaniye'de toprağa gömülü halde bulundu

Osmanitw'de Amanos Dağı eteklerinde toprağa gömülü el yapımı patlayıcılar bulundu.

Osmaniye'de toprağa gömülü halde bulundu
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Osmaniye'de, Amanos Dağı eteklerinde toprağa gömülü vaziyette bulunan bidon içerisinde, 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile 8 adet düzenek yapımında kullanılan elektronik devre ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait toprağa gömülü vaziyette ve bidon içerisinde 6 adet EYP düzeneği, 8 adet EYP yapımında kullanılan elektronik devre kartı, 13 adet elektrikli fünye, EYP düzeneğine bağlı el telsizi, araç tipi telsize ait mikrofon ve 1 adet güneş paneline artı voltaj çevirici şarj aleti ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

DHA

osmaniye , eyp , patlayıcı , amanos dağı
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