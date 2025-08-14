Osmaniye'deki yangından bir acı haber daha
Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken kazada yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek şehit oldu. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.
Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında bir orman işçisi şehit olmuş, 5 personel de yaralanmıştı.
Kazada yaralanan Ali Tekerek de şehit oldu. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.
DHA
