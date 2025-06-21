Osmanlı Ocakları Genel Başkanı öldürüldü

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, kardeşi ile girdiği tartışma sonucu silahla vuruldu. Ağır yaralanan Canpolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Köyü'nde yaşanan aile içi tartışma ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, ağabeyi M.C. ile aralarında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde ağır yaralanan Canpolat, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağabey M.C. olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1980 yılında Erzurum Horasan'ın Çayırdüzü köyünde doğan Kadir Canpolat, 2005 yılında kurduğu Osmanlı Ocakları Teşkilatı ile kamuoyunda tanınmıştı.

Canpolat ardından Ocak Partisi'nin kurucu genel başkanlığını yaptı.

DHA / İHA