Fatih Tezcan Atatürk'ü hedef aldı ! Olay sözler
Fatih Tezcan Atatürk'ü hedef aldı ! Olay sözler
Türk Dışişleri'nden FBI soruşturması açıklaması
Türk Dışişleri'nden FBI soruşturması açıklaması
2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
Sürücülere kritik uyarı ! ''Yola çıkmayın...''
Sürücülere kritik uyarı ! ''Yola çıkmayın...''
Ankara'da eğitime kar engeli ! Okullar tatil edildi
Ankara'da eğitime kar engeli ! Okullar tatil edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması
Erdoğan'ın avukatından Halk TV şikayeti
Erdoğan'ın avukatından Halk TV şikayeti
İki polis hastanede doktor ve hastaları rehin aldı
İki polis hastanede doktor ve hastaları rehin aldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Aralık 2018 23:17

Osmanlı Ocakları'ndan Fatih Portakal'a sert sözler

Osmanlı Ocakları, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'a çok sert açıklamalarla yanıt vererek FOX TV'nin önüne çelenk bıraktı.

Osmanlı Ocakları'ndan Fatih Portakal'a sert sözler
A+ A-

Osmanlı Ocakları, Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak Türkiye için de benzer çağrıda bulunan FOX TV sunucusu Fatih Portakal’ı protesto etmek için kanalın önünde eylem yaptı. Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Portakal seni kınıyoruz. Ülkemizi her fırsatta karıştıranlar bilmelidirler ki evinde en az yüzde 52 dişlerini sıkarak bekleyenler var” ifadelerini kullandı.

Osmanlı Ocakları üyeleri, Fatih Portakal'ı protesto etmek için İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan FOX TV önünde siyah çelenk bıraktı. Burada bir konuşma yapan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Birileri sarı yeleklilere sokaklara davet ederse, biz kavgaya, gürültüye değil, biz birliğe kardeşliğe bir mesaj olsun diye Türk bayraklı kırmızı yeleklerimizle ülkemizin huzurunu bozup devletimizi karıştırmak isteyen hain gruplara, hain basın mensuplarına karşı sesleniyoruz. Şunu iyi bilsinler; bu millet al bayrağı için ölmeye yemin etmiştir. Sarı yeleklileri meydanlara davet edenler bilmelidir ki, bu emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürmektir, bu vatana ihanet etmektir. Siyah çelengin içine de kırmızı gül koyarak Portakal’a tepki koyuyoruz. HDP’nin çağrısına uyma! Sen HDP’li olma. Gel Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağının yanında kal. Gel bir olalım, birlik olalım. Ey Portakal. Sana conilerden fayda yok. Sana bu bölgede yaşayan insanlardan fayda var. Emperyalist güçlerin maşası olmaktan vazgeç. Ailenin hedef gösterildiğini söylüyorsun, senin ailen de bizim namusumuzdur Portakal. Bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatana ihanet edenler var. Öldürülen teröristlere başsağlığı dileyen Portakal seni kınıyoruz. Ülkemizi her fırsatta karıştıranlar bilmelidirler ki evinde en az yüzde 52 dişlerini sıkarak bekleyenler var” dedi.
FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak, “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan, endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası" ifadelerini kullanmıştı.

İHA

sarı yelekliler , fatih portakal , osmanlı ocakları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM