Osmanlı torunu halifelik istedi: ''Her 5 senede bir Türkiye'ye gelir''

Teke Tek programında gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu olan 5. Murad'ın torunu Osman Selahaddin Osmanoğlu canlı yayında halifelik önerdi ve "Türkiye'de bir halife olmalı derim" dedi ve "Böylece İslam'ın adını kirleten bir olay organizasyon olursa onlara 'höt' diyecek birisi olur" diyerek savundu.

Sultan 5. Murad'ın torunu Osmanlı Şehzadesi Osman Selahaddin Osmanoğlu, HaberTürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Osmanoğlu, gazeteci Altaylı'nın "Osmanlı hayali görenlere, 'Osmanlı'yı canlandıracağız' diyenlere ne dersiniz? İmparatorluğun son neslini tanımış hem de batılı bir eğitim almış biri olarak bunlar olacak şeyler midir yoksa saçma hayaller midir?" sorusuna da yanıt verdi. Osmanoğlu, "Bence olacak bir şey değil bu dünyada. Artık bunun olması için biz yine büyümeliyiz çok güçlü olmalıyız şimdilik onu görmüyorum öyle bir gücümüz yok" dedi.

Programda halifelik konusu da açıldı. Altaylı'nın "Halifelik en güçlü İslam ülkesi hangisiyse onun hakkıydı. O güç olmadığı zaman 'halifelik' lafının bir anlamı var mı? Araplar Osmanlı'ya ihanet ettiğinde halifelik Osmanlı'daydı. Yarın Türkiye'de biri 'Ben halifeyim' dese Araplar onu tanır mı?" diye sordu. Osmanoğlu ise "Zannetmiyorum sözünü geçiremezsen anlamı yok. Şimdi kim olsun ki yok halife kim en güçlü. Türkiye'de bir halife olmalı mı derse olmalı derim ama 'Halife kim olmalı?' derseniz; nasıl katolikler seçiyor. Her ülkeden biri olur 5 sene Endonezyalı 5 sene Pakistanlı 5 sene bir Türk olur. O zaman bir böyle İslam'ın adını kirleten

bir olay organizasyon olursa onlara 'höt' diyecek birisi olmalı" ifadelerini kullandı.

Osman Selahaddin Osmanoğlu kimdir ?

Osman Selahaddin Osmanoğlu, 24. nesil Osmanlı şehzadesi. Baba tarafından Osmanlı padişahı V. Murad'ın torununun oğlu Ali Vâsıb Osmanoğlu'nun oğludur. Anne tarafından Osmanlı padişahı Osmanlı padişahı V. Mehmed'in torunu Emine Mukbile Sultan'ın oğludur. İngiltere'de gördüğü eğitimden sonra mali müşavir oldu.

Halifelik nedir ?

Hilâfet veya halifelik, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 632 yılındaki ölümünün ardından oluşturulan siyasi bir makamdı. Bu siyasi makamın başındaki kişilere halife denirdi.

