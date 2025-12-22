  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Osmanlı'nın çöküşünü, Cumhuriyetin kuruluşuna şahit olan asırlık çınar yaşamını yitirdi

Osmanlı'nın çöküşünü, Cumhuriyetin kuruluşuna şahit olan asırlık çınar yaşamını yitirdi

Osmanlı'nın çöküşünü, Cumhuriyetin kuruluşuna şahit olan asırlık çınar yaşamını yitirdi
Güncelleme:

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık eden 107 yaşındaki Fatmana teyze, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

1918 yılında dünyaya gelen Özarslan, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna, günümüze kadar pek çok tarihi süreci yaşadı.

Hayatı boyunca 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Fatmana Özarslan, çevresi tarafından sevilen, saygı duyulan bir isimdi.

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, 1 Ekim’de Fatmana Özarslan’ı evinde ziyaret etmiş ve 107. yaşı için özel pasta kesmişti.

Uzun ömrüyle dikkat çeken Özarslan’ın vefat haberi, ailesi ve yakınları başta olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Fatmana Özarslan’ın cenazesi İlbade Mezarlığında defnedildi.

İHA

text-ad
Etiketler fatmaana osmanlı'nın çöküşü cumhuriyetin ilanı asırlık çınar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Epstein skandalında kan donduran iddia: ''Türkiye'den de küçük kız çocukları götürüldü'' Epstein skandalında kan donduran iddia: ''Türkiye'den de küçük kız çocukları götürüldü'' Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı! Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı! Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Altın yatırımında asıl soru değişti; ''altın ne zaman alınmalı'' sorusunu unutun! Altın yatırımında asıl soru değişti; ''altın ne zaman alınmalı'' sorusunu unutun! Uzmanı açıkladı: Beklenen büyük Marmara depremi için senaryo değişti Uzmanı açıkladı: Beklenen büyük Marmara depremi için senaryo değişti Emeklilikte çifte maaş içi tüm çalışanların maaşlarındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor! Emeklilikte çifte maaş içi tüm çalışanların maaşlarındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor! Onlarca kişilik özel ekip sahada... Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor! Onlarca kişilik özel ekip sahada... Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor! ''Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız'' deyip, dükkanına patlayıcı attılar! ''Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız'' deyip, dükkanına patlayıcı attılar!
Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede! Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler 2026 da zam olup üstümüze yağacak: Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu! 2026 da zam olup üstümüze yağacak: Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu! Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber İki yıl önce yayın hayatına başlayan TV kanalının fişi çekildi İki yıl önce yayın hayatına başlayan TV kanalının fişi çekildi Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı