Osmanlı’nın Katar’daki son sancağı satılığa çıkarıldı

Katar’ın Osmanlı hakimiyetinde olduğu 1893 Vecbe hadisesi sırasında ele geçirilen Osmanlı sancağı 128 yıl sonra açık artırmaya çıkıyor.

Karar gazetesinden Saliha Sultan’ın haberine göre; Katar’ın Osmanlı hakimiyetinde olduğu 1893 yılı Vecbe hadisesi sırasında Katar yerli kuvvetleri tarafından ele geçirilen Osmanlı sancağı, 128 yıl sonra Christie’s Müzayede Evi’nde satışa çıkıyor. Müzayede evinin ‘İslam ve Hint Dünyaları Sanatı’ başlıklı müzayedesinde açık artırmaya sunulan, 150×162 cm boyutlarında olan ve kırmızı ipekten yapılan sancağın üzerinde besmelenin yanı sıra Kur’an-ı Kerim’den Bakara Suresi’nden 246’ncı ayet, Ali İmran Suresi’nden 181’nci ayet, Nisa Suresi’nden 77’nci ayet ve Maide Suresi’nden 27’nci ayet yer alıyor.

28 Ekim’de sonuçlanacak müzayedede sancağın 11-16 bin dolara satılması bekleniyor. Müzayede evi sancak hakkındaki bilgi notunda sancağın 1917’de Gazze’de ilk İngiliz ataşesini püskürten Osmanlı alayını resmeden ve ABD Kongre Kütüphanesi’nde bulunan bir fotoğraftaki sancağa benzerliğine dikkat çekilerek, benzer bir sancağın yeşil renginin ise Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonunda yer aldığını belirtiyor.

Öte yandan, sancağın Christie’ste açık artırmaya sunulması, akıllara sancağın Türkiye’deki bir kurum veya kişi tarafından satın alınarak evine dönüp dönmeyeceği sorusunu getirdi. Fatih Sultan Mehmet portresi, Bozgoca Camii kitabesi gibi önemli tarihi eserleri satışa çıktıkları müzayedelerden alarak evine geri getiren ve kamuoyunun takdirini toplayan İBB’nin, son Osmanlı sancağıyla ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.

Karar