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ÖSO komutanlarından Alaattin Çakıcı'ya ziyaret

ÖSO komutanlarından Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
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Suç örgütü üyeliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı, Özgür Suriye Ordusu'nun komutanlarıyla teknede biraraya geldi. Çakıcı "Tüm dünyadaki Türkmenlerin haklı davalarında yanında durmak Türkiye ve Dünya Türklerinin asli görevidir" dedi.

Alaattin Çakıcı, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ile Süleyman Şah Genel Komutanı Muhammet Cesim'i teknesinde ağırladı.

Çakıcı'nın özel yatına yapılan ziyarete ilişkin fotoğrafta, yemek masasında bir de kama yer aldığı görüldü.

Bu ziyareti X hesabından duyuran Çakıcı, şunları yazdı:

"ÖSO Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ve Süleyman Şah Genel Komutanı Muhammet Cesim ziyaretime geldiler. Tüm Dünyada ki Türkmenlerin haklı davalarında yanında durmak Türkiye ve Dünya Türklerinin asli görevidir. Rabbimin rahmeti inananların üzerine olsun."

Etiketler alaattin çakıcı öso özgür suriye ordusu özgür suriye ordusu komutanları ziyaret
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