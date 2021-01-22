Ossama Çetinkaya’nın Danimarka’dan Türkiye’ye marka yolculuğu

Çetinkaya Danimarka’da doğmuş ve orada büyümüş. 8 yılı aşkın süredir Danimarka, Almanya, Lübnan, Dubai ve İsveç olmak üzere pek çok ülkede başarılı işler yapmış. Belki Çetinkaya’nın tüm bunlardan önce ismi veya genç yaşı dikkatinizi çekmiş olabilir. Öyle ki kendisi “ismimin farklı, yaşımın da genç oluşu iş hayatımdaki en büyük dezavantajım haline gelebiliyor. Ama bunu rağmen ismimi ve 21 yaşında olmayı seviyorum.” diyor. Bu konuda kendisine hak vermemek elde değil. Özellikle çalışma hayatında insanlar ne yazık ki zaman zaman ön yargılara maruz kalabiliyor. Ancak tüm bunları bir yana bırakıp Çetinkaya’nın başardıklarına odaklanırsak; kendisi uzun süredir kozmetik sektöründe faaliyet gösteren birden fazla şirketin sahibi. Pek çok kişiye iş imkânı sağlıyor. Markalarının koleksiyonunda bulunan ürünlerle kitlelerin ihtiyaçlarına kaliteli çözümler sunuyor. Fikirlerini hayata geçirme konusunda imkânı olmayan gençlere yardımcı oluyor. Şimdilerde ise kendisi merkezi İzmir’de bulunan şirketi Romendo Kozmetik ve koleksiyonun en bilinen ürünü Romedo Natural Teeth Whitening ile kozmetik sektöründe güzel işler yapmaya devam ediyor. Biz de Ossama Çetinkaya ile kozmetik sektöründen e-ticarete, pandemi sürecinden genç girişimcilere kadar merak ettiğimiz pek çok konu hakkında konuştuk. Röportajımızla sizlere girişimcilik ve ticari hayata dair güzel tüyolar da vermeyi ihmal etmiyoruz.

Uzun yıllardır kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı ve girişimci olarak sektörü nasıl değerlendirirsiniz? Sizce kozmetik sektörünün avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Kozmetik sektörü son yıllarda hızlı büyümesiyle dikkat çeken sektörlerin başında geliyor. Özellikle genç nüfus, kadınların her açıdan bakımlı görünme arzusu, günümüzde artık erkeklerin de kişisel bakımına daha fazla önem veriyor olması ve gelişen e-ticaretin de etkisiyle sektörde doğrudan satış oranının artması kozmetik dünyasında büyümeyi beraberinde getirdi. Artık tüketiciler daha araştırmacı, yeni çıkan markaları ve ürünleri takip ediyorlar. En önemlisi de ihtiyaçlarına göre yeni ürünleri deneyimlemekten çekinmiyorlar. Eskiye nazaran daha yeniliklere açık bir tüketici kitlesi var diyebilirim. Bu durum sektörde faaliyet gösteren pek çok marka için mükemmel bir avantaj tabi ki. Ancak öte yandan sektörü Türkiye açısından değerlendirdiğimizde yirmi yıl öncesine kadar kişisel bakım ve kozmetik perakendeciliği Türkiye’de olmayan bir alandı. Bu boşluğu önce yerli girişimciler ardından yabancı girişimciler zamanla doldurmaya başladı ve artık piyasada kişisel bakım ve kozmetik üzerine pek çok zincir mağaza bulunuyor. Çeşitli kategorilerde üretim yapan sayısız marka var. Tabi ki sektörde uzun yıllardır var olan ve varlığını koruyan pek çok markanın olması yeni markalar için oldukça büyük ve göz önünde tutulması gereken bir dezavantaj. Hal böyle olunca yeni markaların sektörde tutunması ve tanınması ciddi anlamda zorlaşıyor. Bu açıdan özellikle adını duyurmak isteyen yeni markaların reklam faaliyetlerine eskiye nazaran çok daha fazla önem vermelerini ve sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanmalarını öneriyorum. Biz Romendo Kozmetik olarak kuruluşumuzdan beri reklam faaliyetlerine ciddi anlamda önem veriyoruz ve bütçe ayırmaktan çekinmiyoruz. Bunda sektörde uzun yıllardır bulunmamızın da etkisi var tabi ki. Zaman içinde sektörde var olmak üzerine pek çok strateji geliştirdik. Öyle ki; kısa sürede geniş kitlelere ulaşmamız ve başarılı bir satış yüzdesi elde etmemiz markamız için etkin ve çağın gerekliliklerine uygun bir reklam süreci yürüttüğümüzü açıkça gösteriyor.

Kozmetik sektörünün amacı kullanıcıların çeşitli güzellik endişelerine çözüm sunmak olduğunu söyleyebiliriz. Bize ağız bakım kategorisindeki yeni koleksiyonunuzun ilk satışa sunulan ürünü Romendo Naturel Teeth Whitening’den bahseder misiniz?

Günümüzde pek çok insan daha bakımlı, daha beyaz dişlere sahip olmanın yollarını arıyor. Bu konu hakkında pek çok araştırma var. Bu araştırmalar gösteriyor ki çoğu insan dişlerinin nasıl göründüğü konusunda oldukça takıntılı. Hepimizin bildiği üzere günlük hayatımızda yediğimiz ve içtiğimiz birçok şey dişlerimize zarar vererek zamanla dişlerimizin sararmasına ve lekelemesine neden oluyor. Romendo Naturel Teeth Whitening içeriğindeki tamamen doğal aktif kömür sayesinde kısa sürede daha beyaz dişlere kavuşmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca içeriğinde bulunan doğal menthol ağız florasının dengelenmesini sağlıyor. Dermatolojik olarak test edilen ve yüksek standartlarda özenle ürettiğimiz Romendo Naturel Teeth Whitening’i ağız ve diş bakımı konusunda çözüm arayan tüm kullanıcılar gönül rahatlığı ile tercih edebilir.

Şirketiniz ve markanız Romendo için 2021 yılı planlarınız öğrenmek isteriz doğrusu. Önümüzdeki süreçte büyüme hedefleriniz nelerdir?

Romendo Kozmetik olarak kısa sürede güzel şeyler başarmış olsak da daha önümüzde uzun bir süreç var. Romendo markası olarak koleksiyonumuzda bulunan ve eklenecek ürünler ağız bakım kategorisinde en iyi ürünler olana kadar durmak yok diyebilirim. Romendo olarak sadece Türkiye’de değil yurtdışında pek çok ülkede daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye’deki çalışmalarımıza, reklam ve üretim faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Açıkçası önümüzdeki süreçte Romendo ile herkesin yüzünde güzel ve beyaz bir gülümseme olsun istiyoruz. Öte yandan 2021’de Romendo’nun çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunulması konusunda da planlarımız var. Ancak ilk etapta Romendo’nun Türkiye’deki çeşitli zincir mağazalarda raflara girmesi konusunda görüşmelerimizin devam ettiğini söyleyebilirim. Daha önce de belirttiğim gibi günümüzde kozmetik sektöründe kitlelere ulaşmanın önemli bir diğer yolu da sosyal medyayı doğru ve etkin bir şekilde kullanmak. Kozmetik sektörü, özellikle göze hitap eden ürünlerden oluştuğu için markaya ait sosyal medya hesaplarını aktif ve doğru bir şekilde kullanmak hedef kitleye ulaşmak ve markanın tanınırlığını artırmak açısından oldukça önemli. Bu açıdan dijital pazarlama benim de çok önem verdiğim bir nokta. Günümüzde sosyal medya hayatımızın öyle önemli bir parçası ki hemen hemen her yaş grubu bir şekilde sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve çeşitli hesapları, kişileri takip ediyorlar. Öyle ki; insanlar bu hesaplar tarafından önerilen ürünleri denemek istiyor ve ürünleri satın alıyorlar. Biz de Romendo Kozmetik olarak dijital pazarlama konusuna oldukça büyük bir kaynak ayırıyoruz. Öte yandan önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz ve halen üzerinde çalıştığımız pek çok planımız var ve Romendo’yu daha iyi hale getirmek için aktif olarak çalışıp yeni stratejiler üretmeyi ihmal etmiyoruz. Dinamik bir yapımız var. Bu bağlamda stratejilerimizin Romendo’nun kısa vadede önemli bir büyüme oranına ulaşacağını öngörüyoruz. Çalışan sayımızın önümüzdeki yıl içerisinde 100’ün üzerinde olmasını bekliyoruz. Büyüyen ekibimizle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl markamızın koleksiyonuna harika yeni ürünlerin ekleneceğinin de haberini verebilirim. Ürünlerimizin müşterilerimizle buluşacağı zamanı heyecanla bekliyoruz.

Yaklaşık bir yıldır pandemi sürecinde özellikle e-ticareti bambaşka bir seviyeye ulaştı. Romendo Kozmetik olarak sizin e-ticaret planlarınızı öğrenebilir miyiz?

Perakende ticaretinde en önemli büyüme araçlarından biri de şüphesiz e-ticaret. Bu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de böyle. Birçok marka, fiziksel mağazalarının yanı sıra web mağazaları ile de oldukça geniş bir tüketici kitlesine ulaşmakta ve tüketiciye online alışveriş imkanı sağlamakta. Özellikle geçtiğimiz son üç-dört senedir artık Türkiye’de de online alışveriş rahatlıkla tercih ediliyor. Eskiden insanlar online alışverişe bu kadar iyi yaklaşmıyorlardı. Online alışverişe karşı bir güvensizlik vardı. Ancak özellikle de pandemi süreci ile birlikte gerek ülke çapında alınan tedbirler gerekse de insanların kalabalık ortamlara girmekten çekinmesi e-ticareti gerçekten çok farklı bir boyuta taşıdı. Bu açıdan şirketimizin 8 yıllık bir e-ticaret tecrübesine sahip olması sektörde bize oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Online ortamı yönetebilmek ve istenilen amacı elde etmek sanıldığı kadar kolay değil. Stratejilerinizi iyi planlamanız, bu konuda deneyimli bir çalışma ekibi ile çalışmanız ve en önemlisi de kaynaklarınızı akıllıca kullanmak çok önemli. Halihazırda bizler de hem markamıza ait web sitesi üzerinden hem de çeşitli online satış platformlarında ürünlerimizin satışı gerçekleştiriyoruz. Özel kampanyalarımızla müşterilerimize çeşitli fırsatlar sunuyor; çekilişlerimizle müşterilerimize sürprizler yapmayı da ihmal etmiyoruz. Kullanıcılarımız gerek internet sitemizden gerekse de sosyal medya hesaplarımızdan kampanya ve indirimlerimizi rahatlıkla takip edebilirler. Öte yandan sosyal medya araçlarını kullanarak gerçekleştirdiğimiz reklam çalışmalarımız sayesinde online ortamdaki faaliyetlerimizi destekliyoruz böylece daha geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Her zaman söylediğim gibi Romendo Kozmetik olarak faaliyet gösterdiğimiz kategoride en iyisi olana kadar kendimizi her geçen gün geliştirmeye ve yenilemeye devam edeceğiz.

Fikirlerini hayata getirme imkânı bulunmayan genç girişimcileri yardımcı olduğunuzu biliyoruz. Günümüzde genç fikirlerin girişimciliğe teşviki hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Ben yaklaşık 12 yaşlarımdayken girişimciliğe ve ticari hayata kafa yormaya, acaba neler yapabilirim üzerine düşünmeye başlamıştım. Fikirlerim vardı ancak nasıl hayata geçirebileceği konusunda hiçbir bilgim yoktu. Neler yapabileceğin konusunda bilgi sahibi olunmaması ya da gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilmiyor olmak çoğu zaman motivasyon kırıcı olabiliyor. Ben araştırmacı tarafım ve var olan imkânlarım sayesinde kendime başlangıç için yol haritası çizebilmeyi başarmıştım. Ancak bu sürecin hiç de kolay olmadığını belirtmek isterim. Günümüzde de pek çok genç insanın parlak fikirleri olduğunu ancak fikirlerini gerçeğe dönüştürme konusunda yeterli bilgiye ulaşamadıkları için pes ettiklerini görüyorum. Bu şekilde pek çok harika fikir hayal olarak kalıyor ne yazık ki. Ben bu açıdan imkânı olmayan ya da bu süreçte herhangi bir yardıma ihtiyacı olan genç fikirlere elimden geldiğince yol göstermeye, yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak tek başıma ben veya başkaları ne kadar insana ulaşabiliriz ki?.. İşte tam da bu sebeplerle girişimcilik ve ticari hayat üzerine okul müfredatlarına eğitimler eklenmeli diye düşünüyorum. Bu zorunlu bir eğitim olmasa dahi fikirleri olan gençlere, çocuklara yol gösterici öğretilerin verilmesini ve bahsettiğimiz konularda rehberlik edebilecek eğitimcilerin bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesinin geleceğimiz açısından hem bireysel hem de toplumsal olarak oldukça iyi bir noktaya varabileceğini düşünüyorum.

www.romendo.com