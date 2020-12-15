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  3. 15 Aralık 2020 13:17

ÖSYM Başkanı duyurdu! Tercih sonuçları bugün açıklanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı duyurdu! Tercih sonuçları bugün açıklanacak
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

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