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  3. 27 Haziran 2020 13:48

ÖSYM Başkanından YKS açıklaması

Binlerce öğrencinin üniversite hayalleri için girdiği YKS'nin ilk oturumu tamamlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sınavla ilgili bir açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanından YKS açıklaması
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Twitter hesabında bugün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin açıklama yapan Aygün, şunları kaydetti:

"YKS'nin birinci oturum olan TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Yarın uygulanacak YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ve üçüncü oturumu YDT'de tüm adaylara başarılar dilerim."

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