ÖSYM duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı
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ÖSYM Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 4 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS-2024 tercih süresinin uzatıldığını duyurdu. Adaylar 4 Ağustos'a kadar tercih yapabilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi, depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır."
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih Süresinin Uzatılmasıhttps://t.co/Lxq28LKxUJ pic.twitter.com/nST5Lle3yQ— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 2, 2024
AA
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