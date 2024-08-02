  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ÖSYM duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı

ÖSYM duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı

ÖSYM duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı
Güncelleme:

ÖSYM Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 4 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS-2024 tercih süresinin uzatıldığını duyurdu. Adaylar 4 Ağustos'a kadar tercih yapabilecek. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi, depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır."

AA

Etiketler yks ösym tercih süresi tercih tarihi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti