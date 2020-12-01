ÖSYM haftasonu yapılacak 7 sınavı da erteledi!

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklama, 'Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.' dedi.
Bugün sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da sınav ertelemerliyle ilgili bir açıklama yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
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