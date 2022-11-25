ÖSYM sınav kararını geri çekti!

Türkiye'de seçimlerin yapılacağı söylenen 18 Haziran'da sınav olacağını açıklayan ÖSYM, sınav tarihi duyurusunu geri çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ekim 2022’de yaptığı açıklamada seçimin zamanında gerçekleştirileceğini belirterek erken seçim yapılmayacağını açıkladı. Çok net bir şekilde tarih de veren Bahçeli “Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır” demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılacak” ifadesini kullanmıştı.

Ancak, ÖSYM’nin açıkladığı son sınav takviminde söz konusu tarihe Türkiye’deki en geniş katılımlı sınavı koyması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Başkent’te seçimin 18 Haziran’dan önce bir tarihe alınacağının kesinleştiği değerlendirilmesi yapılıyordu.

Ancak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YKS tarihi Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." dedi.

Çelik, "Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır." açıklamasını yaptı.

Söz konusu gelişme üzerine ÖSYM de sınav duyurusunu geri çekti.