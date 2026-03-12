ÖSYM'den YKS uyarısı: Bugün sona eriyor

20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci bugün saat 23.59'da sona eriyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru maratonu bugün tamamlanıyor. 6 Şubat'tan bu yana devam eden süreçte, adayların hem başvuru kaydını oluşturması hem de sınav ücretini yatırması gerekiyor.

ÖSYM takvimine göre; TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan 2026-YKS başvuruları ve ücret ödemeleri için son tarih 12 Mart 2026 (Bugün) olarak belirlendi.

2026-YKS ücreti ne kadar?

Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için sınav ücretinin anlaşmalı bankalara veya ÖSYM’nin "Ödemeler" alanından kredi/banka kartı ile yatırılması şart.

Sınav takvimi

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahı

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra

2026-YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

İHA