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Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü

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İstanbul Sultanahmet'te otellerle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıdığı iddia edilen taksici meslektaşlarının tepkisini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Sultanahmet'te taksiciler, iddiaya göre otellerden aldıkları turistleri taksimetre fiyatının iki katına anlaşarak taşıyan meslektaşlarına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otelden turisti alarak aracına götüren taksici, ardından otel çalışanı ile el sıkışıyor. Otel çalışanı ise taksiciye turistten ne kadar ücret alacağını tembihliyor. Görüntüleri çeken taksiciler, turistin araca binmesinin ardından meslektaşının yanına giderek tepki gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre özellikle otellerin yoğun olduğu tarihi Sultanhanmet bölgesinde bazı otel çalışanları ve taksiciler arasında kurulan telegram gruplarından turist yolcu pazarlığı yapılıyor. Otel çalışanları, komisyon karşılığı turistleri anlaştıkları taksicilerin fahiş fiyattan taşınmasını sağlıyor.

İHA

Etiketler sultanahmet turist otel fahiş fiyat taksi
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