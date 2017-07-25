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  3. 25 Temmuz 2017 19:40

Otel odasında ölü bulundu

Ordu'da bir kadın avukat, otel odasında ölü bulundu.

Otel odasında ölü bulundu
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 36 yaşındaki kadın avukat,  kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, avukat Burcu Setol Ş'den haber alamayan  yakınları, kaldığı oteli arayarak yardım istedi.

Avukatı odada hareketsiz halde yatarken bulan görevliler, durumu  sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından öldüğü belirlenen kadının cesedi, Fatsa Devlet  Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, avukatın İzmir'den Fatsa'ya tatil yapmak üzere geldiği  öğrenildi.

AA

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