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Otel yangını soruşturması büyüyor: Tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Otel yangını soruşturması büyüyor: Tutuklu sayısı 15'e yükseldi
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibinin Karacasu beldesindeki oteline yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabaha karşı yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturmada aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından otel sahibinin Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel’ine yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’ı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15' oldu.

DHA

Etiketler kartalakya otel yangını soruşturma
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