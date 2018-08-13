Otizmli çocuğa okulda kelepçe rezaleti

Güvenlik görevlisinin vücut kamerasından çekilen görüntülerde, Thomas'ın sınıfta bir dolaba saklandığı, ardından öğretmenin Thomas'ı dolaptan çıkardığı ve güvenlik görevlisi ile yere yatırdıktan sonra sınıftan çıkardığı görüldü. Bir odaya götürülen küçük çocuk, sert müdahale ile yere yatırıldıktan sonra elleri arkadan kelepçelendi.

Thomas'ın ellerindeki kelepçe izlerini fark eden ailenin, yasal işlem başlatacakları belirtildi. Aile, oğullarının daha önce de şiddete maruz kaldıklarından şüphelendiklerini ifade etti.