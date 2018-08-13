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  3. 13 Ağustos 2018 16:33

Otizmli çocuğa okulda kelepçe rezaleti

Amerika'nın Teksas eyaletinde 11 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, 10 yaşındaki otizm hastası çocuğa öğretmen ve güvenlik görevlisi tarafından sert bir şekilde müdahale edildi.

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Güvenlik görevlisinin vücut kamerasından çekilen görüntülerde, Thomas'ın sınıfta bir dolaba saklandığı, ardından öğretmenin Thomas'ı dolaptan çıkardığı ve güvenlik görevlisi ile yere yatırdıktan sonra sınıftan çıkardığı görüldü. Bir odaya götürülen küçük çocuk, sert müdahale ile yere yatırıldıktan sonra elleri arkadan kelepçelendi.

Thomas'ın ellerindeki kelepçe izlerini fark eden ailenin, yasal işlem başlatacakları belirtildi. Aile, oğullarının daha önce de şiddete maruz kaldıklarından şüphelendiklerini ifade etti.

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