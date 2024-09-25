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Otizmli çocuğa şiddette Bakanlık harekete geçti: Şiddet uygulayan kişiler işten çıkarıldı

Otizmli çocuğa şiddette Bakanlık harekete geçti: Şiddet uygulayan kişiler işten çıkarıldı
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Özel bir bakım merkezinde otizmli bir çocuğa uygulanan şiddet olayı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Çocuğa şiddet uygulayan iki kişi işten atılırken haklarında suç duyusunda bulunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Şahısların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.” ifadelerine yer verildi.

Özel bir bakım merkezinde otizmli olduğu belirtilen bir çocuğa yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili harekete geçti, çocuğa şiddet uygulayan iki çalışan işten atıldı ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul’da özel bir bakımevinde meydana gelen olayın görüntülerinde, otizmli olduğu belirtilen küçük bir çocuğun yatağa bağlanması sırasında iki çalışanın uyguladığı şiddet kameraya yansımış, görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntülerle ilgili harekete geçip İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri söz konusu bakımevine gönderdi. Bakanlık olayla ilgili başlattığı incelemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Görüntülerde yer alan iki personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından feshedilmiştir. Bakanlığımız tarafından olayın gerçekleştiği özel bakım merkezine detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiş ve söz konusu şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak söz konusu olayda ihmali olan şahısların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.”

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Otizimli çocuk Otizimli çocuk şiddet
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