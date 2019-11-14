Otizmli çocukların aileleri isyan etti: Bıçak kemiğe dayandı

Türkiye’de pek çok ilde eş zamanlı basın açıklaması yapan otizmli çocukların ailelerinin, İstanbul’daki buluşma noktası Şişli oldu. Cevahir AVM önünde bir araya gelen aileler, Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığı protesto etti ve bu ayrımcılığın yalnızca Aksaray örneği ile sınırlı olmadığını belirtti.

Gazete Duvar'dan Aynur Tekin'in haberine göre ailelerin basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Ülke genelinde bu ve benzeri talihsiz olayları otizmli çocuklar ve aileleri olarak çok sık yaşamaktayız. Anayasada ‘kimse eğitim hakkından mahrum bırakılamaz’ maddesinin altını çizerek, verilen ders saatlerinin yetersizliğinin çocuklarımızda ciddi gerilemelere sebep olduğunu belirtir gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederiz.”

ANNELER SAĞLIĞINI YİTİRİYOR

Açıklamaya katılan aktivist ve otizmli çocuk annesi Sedef Erken, otizm eylem planının yıllardır raflarda bekletildiğine dikkat çekti: “Biz bu eylem planının hemen uygulanıp bütün sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz, çünkü bıçak kemiğe dayandı. Anneler olarak artık sağlığımızı yitiriyoruz, baş edemiyoruz. Maddi manevi bitmiş durumdayız.”

“ÖĞRETMEN İSTEMİYOR, MÜDÜR DE DESTEK ÇIKIYOR”

22 yaşındaki otizmli Ahmet’in annesi Binnur Uzun, devlet okullarında çok sık bir şekilde öğretmen sirkülasyonu yaşandığını ve öğretmenlerin yeterli uzmanlığa sahip olmadığını söyledi: “Öğretmenler istemiyor, öğrenciler otizmli çocuklarla dalga geçiyor, müdür öğretmenlere destek çıkıyor ve Aksaray’daki olaylar gibi durumlar patlak veriyor. Bizim çocuklarımız ne kadar çok eğitim alırsa o kadar ileri gider. Bağımsız yaşamak için tek şansları eğitim almak ve başka şansları yok.”

“BİR SAAT SONRA ÇOCUĞUMU GERİ YOLLUYORLAR”

Fulya Şükran Şahin’in 12 yaşındaki oğlu Göksel Şahin, eğitim hayatına devam edemiyor. Anne Şahin, “Oğlum okula gidiyor fakat bir saat sonra benim çocuğumu geri yolluyorlar. Bir çocuğu okulda sadece bir saat tutmak nedir ya, o zaman bu işi bilen birini almanız gerekir o okula.”

Şahin, okullarda alan mezunu öğretmenler yerine 80 saatlik eğitim sertifikası ile başka branşlardan gelen öğretmenlerin otizmli çocuklara eğitim verdiğini belirtiyor: “Maalesef yeterli donanımda hiç kimse yok, alan mezunu öğretmen zaten yok. Farklı üniversitelerden mezun öğretmenler sertifikalı veya sertifikasız bu alanlarda görev yapıyorlar.”

“OKUL İÇİN ARAZİ YOK DİYORLAR”

23 yaşında otizmli bir kızı olan Mehmet Yılmaz, kızının otizmli olduğunu bir yaşındayken öğrendiğini anlatarak “22 yıldır otizmin içindeyim” dedi. Kızının haftanın bir günü 3 saat rehabilitasyon merkezine gittiğini, fakat bunun hiçbir işe yaramadığını belirtti: “Rehabilitasyon merkezleri 18 yaş üstü çocuklara hiçbir şey vermiyor.”

Yılmaz, otizmli çocukların eğitimi için yıllardır resmi kurumlar arasında mekik dokuduğunu ve bürokrasinin otizmli aileleri yıprattığını vurguladı: “İl milli eğitim müdürüne gidiyorsun, ‘milli eğitim okul yapmaz, devlet yapar’ diyor. Kaymakama gidiyoruz, o başka bir şey diyor. Arsa yok, arazi yok okul yapmak için deniliyor. Ama stat yapılıyor bu ülkede, bir çok şeyler yapılıyor. Bizim çocuklarımız için hiçbir şey yapılmıyor. Bu işi çözecek kişi sayın cumhurbaşkanımızdır, başka kimse çözemez. Arsa yokmuş, alan yokmuş bunların hepsi bahane.”

Otizm Eylem Planı için çalışmalara 2011 yılında başlandı. 2013’e gelindiğinde kamuoyuyla paylaşılan plan, 2016’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak bu plan hala uygulamaya geçmedi. Aileler, Aksaray gibi örneklerin yaşanmaması için planın acilen hayata geçirilmesini istiyor.