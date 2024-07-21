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Oto yedek parça dolandırcılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Oto yedek parça dolandırcılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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30 yaşındaki M.Ö., internet üzerinden 57 bin euro karşılığında oto yedek parça almak için anlaştı ancak dolandırıldığını fark edince şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri 41 yaşındaki Yalçın K.O.'yu operasyonla yakaladı.

Sarıyer’de oto yedek parça almak için internet sitesi üzerinden 57 bin euro karşılığı anlaşan vatandaş, dolandırıldığını fark edince karakola gidip şikayetçi oldu. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli şahıs ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sarıyer’de 18 Nisan günü M.Ö. (30) isimli vatandaş, yedek parça almak için bir internet sitesi üzerinden uluslararası bir firma temsilcisi olduğunu söyleyen şahıs ile anlaşma sağladı. Firma ile anlaşma sonucu iletilen sözleşme kapsamında yedek parçanın fiyatı olan 57 bin euroyu şüpheli şirketin hesabına gönderdi. Parayı şüpheli firmanın hesabına gönderen M.Ö., bir süre sonra satıcı firma ile iletişim sağlayamadı. Dolandırıldığını anlayan M.Ö., karakola giderek firmadan şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Yalçın K.O.’yu (41) yakalamak için 16 Temmuz günü tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan Yalçın K.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler oto yedek parça operasyon dolandırıcı
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