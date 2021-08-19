Otobüs biletlerine korona tarifesi: Fiyatlar uçtu

Koronavirüs salgını sürecinde kapasitenin yüzde 50 düşürülmesi nedeniyle iki katına çıkan şehirlerarası otobüs fiyatları, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından uçmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını sürecinde kapasite kullanımları yarı yarıya düşürülen şehirlerarası otobüslerde fiyatlar, kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen el yakmaya devam ediyor.

Anadolu'ya giden otobüslerde bilet fiyatları hala iki katıyken, tatil beldelerinde ücretler iki katını da aşıyor.

Örneğin; İstanbul-Adana arası yapılan bir yolculuk için ortalama bilet fiyatı 170 lirayken, Bodrum için yapılan seferlerde bilet fiyatları 250-260 lira düzeyinde.

Bakanlık adım atmıştı

Son dönem gözlemlenen fahiş fiyatlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir adım atmıştı.

Bakanlık, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlemişti. Buna göre, 101 kilometre ile 2001 ve üzeri kilometre yol mesafesinde 84 ila 441 lira arasında değişen tavan ücretler uygulanacağı ifade edilmişti.