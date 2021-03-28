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Otobüs firmasında skandal! Engelli kadına temizlik yaptırdılar

İstanbul'dan Bartın'a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavin tarafından yerleri temizlemek zorunda bırakıldı.

Ünlü bir otobüs firmasına ait ve İstanbul’dan Bartın’a hareket eden otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre, engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti. Bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadın, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

HAREKET HALİNDE TEMİZLİK YAPTIRDI
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde inecek olan kadın yolcuya, "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Kendisine yapılan baskı nedeniyle kadın utana sıkıla yerleri temizlerken, bu baskıcı uygulama otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu.

'ONUR KIRICI'
Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, kadın yolcunun yaşadıkları ise onur kırıcı olarak ifade edildi.

Etiketler otobüs firması skandal yerleri temizleme
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