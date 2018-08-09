Otobüs sapığının savunması şoke etti

Belediye otobüsünde 17 yaşındaki liseli kıza cinsel istismarda bulunan sanığa, yerel mahkeme ‘sarkıntılık’ diye 3 yıl hapis verdi.

İstinaf Mahkemesi ise “Sanığın kız çocuğunun kalçasını iki kez sıkması, suç işlemedeki azmini ve eylemin sürekliliğini gösteriyor. Açıkça cinsel istismar” diye cezayı 8 yıla çıkardı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre 14 Mart 2017 tarihinde okuldan dönen lise 3. sınıf öğrencisi Ş.A (17), Karapürçek’teki evine gitmek için otobüse bindi. Ayakta yolculuk eden Ş.A’nın arkasında duran Musa G.(43), genç kıza vücuduyla dokunarak taciz etti. Musa G., rahatsız olarak yerini değiştirmeye çalışan genç kızın kalçasını sıktı. Musa G., yerini değiştiren kızın yanına giderek yine taciz etti. İkinci taciz karşısında sessiz kalmayan Ş.A, otobüs şoförüne gözyaşları içinde şikayette bulundu ve otobüsü karakola götürmesini istedi. Genç kızın beyanı üzerine şoför, kapıları kilitleyerek otobüsü karakolun önüne çekti. Ş.A’nın şikayeti üzerine Musa G. tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Musa G. hakkında, “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Tutuklu yargılanan sanık Musa G. de savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, “Kalçasını kesinlikle sıkmadım. Beni neden suçladığını bilmiyorum. Benim elim komple demirdeydi. Madem mağdur böyle bir şey olmuş neden bağırmamış” dedi. Mahkeme, otobüste bulunan kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtları Ş.A’nın iddialarını doğruladı. Mahkeme, eylemin, “sarkıntılıkdüzeyinde kalan cinsel istismar” olduğu gerekçesiyle sanığa 3 yıl hapis cezası verdi, herhangi bir indirim yapmadı; ancak sanığın tahliyesine karar verdi.











