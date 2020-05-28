Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Hangi önlemler alınacak?

Yolcuların sağlığını korumak için otobüs seferlerinde hangi önlemler alınacak, önlemlerin denetimi nasıl gerçekleşecek gibi tüm sorularınızı ise online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet.com cevaplıyor.

1- Seyahat yasakları ne zaman kalkıyor ?

'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu yanıt buldu. Şehirler arası seyahat kısıtlaması ve 15 ile giriş-çıkış yasağı 1 Haziran’dan itibaren tüm illerde kaldırılıyor.

Buna göre, yaş grubu itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapabilmek için HES (Hayat Eve Sığar) kodu alması yeterli olacak.

65 yaş üstü vatandaşlar için HES kodunun yanı sıra özel seyahat izin belgesi gerekliliği devam edecek.

Daha önce 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağında ise yaş sınırı 18’e çekildi.

2- Bilet alırken hangi yollar izlenecek?

Vatandaşların bilet almadan önce HES kodu alması, 65 yaşın üzerindeki yolcuların ise buna ilave olarak özel seyahat izin belgesine başvurmaları gerekiyor. Otobüs firmaları, bilet satış sistemlerinde yapacakları düzenlemelerle yolcuların kimlik bilgilerini ve HES kodlarını eşleştirerek HES kontrolünü yapmış olacak.

3- Araçlarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak? Otobüs yolculuklarında maske takmak zorunlu olacak mı?

Yılda 10 milyona yakın otobüs bileti satışıyla online otobüs bileti pazarında sektör lideri olan Obilet.com da bu kapsamda “obilet.com Güvenli Seyahat Tedbir Paketi” açıkladı.

Buna göre, Obilet.com üzerinden bilet satışı yapan firmalarda asgari 4 ana başlıkta hijyen ve izolasyon önlemleri uygulanacak:

1- Her Yolcuya Ateş Kontrolü: Obilet.com üyesi otobüs firmaları, yolculuk öncesi temassız ateş ölçerlerle her bir yolcunun ateşini ölçecek. Riskli grupta olduğu tespit edilen yolcular sefere alınmayacak.

2- 1+1, Mesafeli Oturma Düzeni: Firmalar 2’li koltuklardan yalnız 1’ini satışa açacak. Böylece, yolcuların yan yana oturmasının önüne geçilecek. Kaptan şoför ve muavinler yolcuların otobüs içinde koltuk değiştirerek yan yana oturmalarının önüne geçecek.

3- Yolcu ve Personele Maske Zorunluluğu: Tüm yolcuların ve araç personelinin yolculuk boyunca maske takması sağlanacak. Maske takmayanlar uyarılacak.



4- Düzenli Dezenfekte Edilen Araçlar: Otobüsler belirli dönemlerde dezenfekte edilerek koltukların ve yolcuların temas içinde bulunabileceği diğer araç içi ekipmanların virüsten arındırılması hedeflenecek.

Obilet.com, tedbir paketi ile ilgili bilgilendirmede bulunduğu üyesi firmaların bu tedbirleri uygulayıp uygulamadığını gerek sahadan doğrudan edineceği bilgilerle, gerekse bilet satışını gerçekleştirdiği yolculardan alacağı geri bildirimlerle düzenli olarak takip edecek. Tedbirlere uymadığı saptanan firmalara gerekli uyarılar yapılacak.

Obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak’ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: “Yolcuların sağlığı ve huzuru, bizim için bilet satışlarından çok daha önemli. COVID-19 salgınının bir an önce sona ermesi açısından bu tedbirlerin uygulanmasını zorunlu görüyoruz ve firmalarımızı bu doğrultuda sürekli takip edeceğiz. Önlemleri uygulayan Obilet.com firmaları sektörde ayrışarak daha fazla yolcuyla buluşma imkanı bulacak. Yolcularımız da işlerine, memleketlerine, sevdiklerinin yanına, hayalini kurdukları destinasyonlara ulaşabilmek için biletlerini gönül rahatlığıyla satın alabilecek.”



4- Bu önlemlerin alınıp alınmadığını kim nasıl denetleyecek?

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, oluşturulan denetleme noktalarında otobüslerdeki yolcuların HES kodları ile seyahat izin belgelerini ve otobüslerin belirlenen kurallara uyup uymadıklarını denetleyecek.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüslerin bilet satışlarıyla ilgili düzenlemelere uyup uymadıklarını kontrol edecek.

Sağlık Bakanlığı da alınan hijyen önlemlerinin takibini yapacak.

5-Denetleme sonucunda nasıl yaptırımlar olabilecek?

Önlemlere uymayan firmalara ve yolculara idari veya adli ceza verilecek.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması üzerinden veya cep telefonlarından SMS (kısa mesaj) üzerinden alınabilen HES kodu ile otobüs, uçak ve tren seyahati yapılabilecek.

HES mobil uygulaması ile HES kodu almak için:

1.Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store veya iOS App Store üzerinden indirilir.

2.Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

3.Bilet satın alırken HES kodu seyahat edilecek seyahat firması veya aracı firma ile paylaşılır.



SMS ile HES kodu almak için:

1.HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

2.Bilet satın alırken HES kodu seyahat edilecek seyahat firması veya aracı firma ile paylaşılır.

HES Kodu sayesinde ilgili seyahat firmaları tedbir alacak. Yolculuk sırasında veya sonradan bir yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse HES uygulaması sayesinde yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin de takibi yapılacak.

HES kodu alındıktan sonra seyahat edilecek seyahat firması ile HES kodunun paylaşılması gerekiyor. Paylaşılan kodlar üzerinden tüm yolcuların COVID-19 riski taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek ve riskli yolcuların seyahati onaylanmayacaktır.