Otobüs Yolculuğu Tercih Edilen Ulaşım Şekli

Ayrıca ülkede artan bölünmüş yol sayıları, yenilenen otoyol ve köprüler otobüs yolculuğunun kalitesini arttırmaktadır.

Ancak her şeyi düşünüp en iyi hizmeti sunmak için çalışan otobüs firmalarının da elinde olmayan bazı faktörler vardır. Dünyayı kasıp kavuran, yaşam şekillerini ve alışkanlıkları değiştiren Korona Virüs, ulaşım sektörünü de vurdu dersek abartmış olmayız. TurkiyeOtobusFirmalari.com'un paylaştığı verilere göre geçen yıl ilk 6 ay satılan otobüs bileti rakamlarının bu yıl yüzde 60 oranında düştüğü görünmekte. Bunun büyük bir bölümünü sokağa çıkma yasakları, izin belgesi olmadan seyahat edememe ve otobüs kapasitesinin yarısı kadar yolcu alma zorunluluğu oluşturmakta.

Bir çok dış etkene bağlı sebeple zor zamanlar geçiren Türkiye Otobüs Firmaları, her şeye rağmen hizmet kalitesini düşürmeden, artan masraf ve kapasitenin yarısı kadar yolcu almasına rağmen otobüs bileti fiyatlarını minimumda tutarak en ekonomik ulaşım şekli olmaya devam etmektedir. Aynı zamanda yapılan araştırmalar ve yolcuların gözlemleri sonucunda otobüs yolculuğu göstermektedir ki, otogarlarda sosyal mesafe olsun, maske takma, hijyen kuralları, bir koltuk boş bırakarak tek başına seyahat etme gibi faktörler ile en güvenli ulaşım hizmetlerinin başında gelmektedir.

Otobüs ile seyahat edecekler için bir diğer avantaj ise 12 ay sabit fiyat politikasıdır. Uçak ile yolculukta olduğu gibi sezonda, yaz aylarında, hafta sonlarında, bayramlarda fiyatlar değişmemekte her zaman aynı fiyatta ve her bütçeye uygun otobüs bileti bulunmaktadır. Türkiye'nin Doğusundan Batısına otobüs seferleri düzenleyen firmalar özel günler ve bayramlarda da sefer sayılarını artırmaktadır.

Gideceğiniz yere otobüs yolcuğunu terci edecekseniz turkiyeotobusfirmalari.com benzeri online otobüs bileti satan internet sitelerinden otobüs sefer saatleri, otobüs bileti fiyatları, otobüs varış saatleri, mola yerleri, oturma düzeni, güneşin yolculuk sırasında nereden geleceği gibi bir çok ayrıntıyı anında görebilir, otobüs firmalarını karşılaştırabilir ve en uygun otobüs biletini güvenle satın alabilirsiniz. Bu yazıda bir çok zorlukla mücadele eden otobüs firmaları hakkında bilgileri sizinle paylaştık, gelişen yeni normal düzende de otobüs yolculuğu tercih edilen en popüler ulaşım şekli olmaya devam edecektir.

Sektör pandemi gölgesinde yoluna emin adımlarla ilerlemekte ve devletin belirlediği kurallar çerçevesinde ulaşım ağının merkezi konumunda olmaya devam ederken siz değerli yolcuları içinde gereken bütün koşulları sağlamaktadır. Seyahat etmeyi planlayanlar bu anlattıklarımızı göz önünde bulundurarak kendine en uygun ulaşım şeklini seçecektir.