Otobüste eroin ele geçirildi

TEM otoyolu Kocaeli geçişinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsüne yapılan operasyonda, aracın yolcu koltuğunun arkasındaki döşemenin altına zulalanmış 106 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgilere göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratını alan polis ekipleri harekete geçti.

Otobüsün Kocaeli’den geçeceği bilgisini alan ekipler, aracın TEM ototoyolundan geçişi sırasında operasyon düzenledi. Durdurulan otobüste narkotik köpeği Boby ile yapılan aramada köpeğin sürücü koltuğunun arka kısmına tepkilerini yoğunlaştırması üzerine aracın taban döşemesini söken ekipler, döşemenin altında 106 paket halinde zulalanmış 206 kilogram eroin ele geçirdi. Polis kamerasına yansıyan operasyon sonrasında eroin sevkiyatını yaptığı belirlenen 4 araç personeli gözaltına alındı.